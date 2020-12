Homem morre em frente de casa, em Taguatinga, após ser esfaqueado

PUBLICIDADE

Um homem veio a óbito, na manhã desta quarta-feira (23), após ser esfaqueado. A vítima morreu em frente de casa, em Taguatinga, no Setor M Norte.

O homem chegou ao local em um carro após sofrer as agressões. Devido ao forte sangramento, ele caiu do veículo. Alguns funcionários do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) que passavam pelo local avistaram a vítima caída na QNM 36 e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No entanto, quando a equipe de socorro chegou ao local, o homem já havia falecido em decorrência dos ferimentos.

Policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) e peritos do Instituto de Criminalística (IC) estão no local.