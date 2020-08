Homem morre e mulher fica gravemente ferida em acidente na BR-020

PUBLICIDADE

Um acidente na BR-020, após o retorno que dá acesso ao condomínio Alto da Boa Vista, sentido Plano Piloto, fez duas vítimas na noite de sábado (29). Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local e apurou as causas do acidente. Um carro de passeio e uma motocicleta vieram a colidir. A motorista do carro, um VW Fox de cor prata, é Terezinha Aguiar, 70 anos. Ela contou aos militares que bateu logo após sair do retorno. O veículo dela só parou 100 metros depois, quando bateu em uma cerca à margem da via em meio ao mato.

A moto, uma Honda CB 600 Hornet de cor branca, era conduzida por João Ricardo Araújo, 32 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Na garupa, estava Sandra Pontes, 35 anos. Ela foi arremessada a cerca de 20 metros da moto e teve um corte na região da cabeça, suspeita de fratura na região da pélvis e várias escoriações pelo corpo. Sandra foi levada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

A via ficou parcialmente interditada durante o socorro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) preservou o local até a chegada da equipe de perícia.