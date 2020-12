Homem morre após sofrer descarga elétrica

PUBLICIDADE

Um homem de 24 anos, trabalhava em um andaime como soldador, quando sofreu uma descarga elétrica e caiu de uma altura aproximada de três metros. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (4), na Rua 05 Chacara 86B, Setor 26 de Setembro. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência com três viaturas, duas motocicletas, um helicóptero e 19 militares.

As equipes do 2°Grupamento de Bombeiros Militar – Taguatinga, chegando ao local o encontraram em parada cardiorrespiratória e com queimaduras nos membros superiores. Imediatamente foram iniciadas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar e solicitado o apoio médico.

A Base Resgate enviou o helicóptero Resgate 04, com equipe médica a bordo. Após quarenta minutos de procedimentos, a equipe médica declarou o óbito do paciente.

Com informações da CBMDF