Homem morre ao ser atingido por rampa de carreta que transporta maquinas pesadas

O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CMBDF), atendeu a uma ocorrência na DF 463, via principal de São Sebastião. No ocorrido, Francisco das Chagas Oliveira conduzia uma carreta tipo prancha, VW Tractor Titan 19320 de cor branca. Quando Francisco preparava o veículo para o embarque de um trator, foi atingido pela rampa que dava acesso das maquinas à carroceria.

O acidente aconteceu por volta de 6 da manhã desta quarta-feira. A unidade responsável pelo atendimento comunicou que ao chegar ao local do acidente, o mesmo já havia falecido com um trauma na cabeça. Uma faixa da via foi interditada durante o atendimento e a cena permaneceu aos cuidados da PMDF.