Homem joga tinta na frente da rampa do Palácio do Planalto

Um homem foi preso após despejar tinta de cor vermelha em frente à rampa do Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira (8).

Segundo testemunhas, o homem, vestindo uma camisa branca, chegou ao local, jogou a tinta e correu em direção a uma moto, onde outra pessoa o aguardava. Em seguida, os dois fugiram.

Por volta de 10h, os funcionários responsáveis pela limpeza do Palácio estavam limpando o local. A identidade do suspeito ainda não foi revelada. Também não se sabe a motivação do ato.