Homem invade casa da namorada, a espanca e corta os cabelos dela

Na manhã desta sexta-feira (27), um homem invadiu a casa da namorada e, enquanto ela dormia, a espancou e cortou os cabelos dela com uma faca. O crime aconteceu em Macapá-AP.

A vítima, de 27 anos, relatou à polícia que já acordou com o namorado a espancando. Para entrar no imóvel, o homem arrombou a janela do quarto dela.

Depois do crime, o homem tentou fugir, mas foi encontrado pela polícia. Mesmo dentro da viatura, ele seguia fazendo ameaças à vítima.

A Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM) de Macapá cuida do caso. Ainda não há informações sobre o que pode ter motivado a agressão.