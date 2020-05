Homem furta cadeiras de igreja para comprar crack

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) prendeu um homem que assumiu ter furtado cadeiras de uma igreja para vender e, com o dinheiro, comprar drogas. O caso ocorreu na noite de sábado (23), na quadra 05 Norte, em Brazlândia.

Militares receberam uma informação de que alguém havia furtado 20 cadeiras de uma igreja evangélica. Os PMs localizaram o suspeito. Ele confessou ser usuário de drogas, disse que furtou as cadeiras e as vendeu por R$ 40.

O homem disse ainda que compraria crack com o dinheiro e contou que as cadeiras estavam na casa do vendedor do entorpecente. Os militares foram até a residência indicada e encontrou os objetos.

O dono da casa e o homem que confessou ter furtado as cadeiras foram levados à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).