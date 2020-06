Homem faz companheira refém no Riacho Fundo II

PUBLICIDADE

Um homem de 27 anos fez a companheira refém na residência do casal, localizada na QN 15C, no Riacho Fundo II, nesta quinta-feira (11).

A Polícia Militar (PMDF) foi ao local para negociar com o acusado. Quando os militares chegaram, encontraram o homem bastante nervoso, resistindo à prisão e à soltura da mulher.

Horas depois, no entanto, o suspeito se acalmou e liberou a mulher, de 20 anos. O filho do casal, de cerca de 2 anos, também saiu da casa junto com a mãe. Ninguém se feriu.

Depois, ele se entregou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) colocou o homem na maca e o encaminhou a uma unidade de saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não se sabe ainda a motivação do crime.

Aguarde mais informações