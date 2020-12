Homem espanca morador de rua em Ceilândia

PUBLICIDADE

A PCDF, através da 19ªDP, efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo de 19 anos pelo crime de homicídio nesta segunda-feira (7).

Após discussão ocorrida próximo a QNN 21, em Ceilândia, o autor espancou a vítima com socos e chutes. Mesmo com a vítima caída ao solo, o autor apoderou-se de garrafas de vidro e atirava as mesmas contra a cabeça da vítima dizendo que queria ceifar a sua vida.

A vítima, que é morador de rua, encontra-se internada no Hospital Regional de Ceilândia. O autor foi capturado e encaminhado para a carceragem da PCDF.