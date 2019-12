Homem envolvido em rinha de cães em São Paulo é preso no DF

PUBLICIDADE 

Um dos homens envolvidos na organização de rinha de pitbulls em Mairiporã-SP foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) neste sábado (28).

Os militares fizeram cerco em um endereço levantado pelo serviço de inteligência como possível refúgio do suspeito. Quando ele saiu do local, foi abordado e preso.

A identidade do homem não havia sido divulgada até a última atualização desta matéria.

Relembre o caso

No último dia 14, a Polícia Civil prendeu 41 pessoas por organização de rinha de cachorros em uma chácara em Mairiporã-SP. Os 19 animais encontrados, todos da raça pit bull, estavam muitos machucados. Um cão foi encontrado morto.

A polícia já havia prendido um americano, dois peruanos e dois mexicanos e um policial militar, entre outros suspeitos.

As brigas entre os cães eram marcadas pelos donos por um grupo no WhatsApp. A chácara onde as rinhas ocorriam era alugada. A polícia ainda encontrou um cão assado que teria sido servido para os participantes.

Os presos irão responder por jogos de azar, maus-tratos contra animais com agravante de morte e associação criminosa.

