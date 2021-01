Homem embriagado invade estação do Metrô e é preso pela PMDF

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

Policiais militares do BPTran prenderam homem que foi flagrado embriagado após invadir com seu carro uma estação de metrô na Asa Sul, por volta das 23h deste sábado (30).

Os militares receberam o chamado para verificar uma colisão na quadra 212, porém não estavam conseguindo encontrar o acidente. Isso porque, o carro estaria dentro da estação 111 Sul do metrô.

“Em quase 30 anos de polícia eu já vi de tudo, mais hoje eu tive essa surpresa.” Relatou o sargento Abraão ao se deparar com a colisão.

O motorista alegou ter sido fechado por outro carro e não se recusou fazer o teste do etilômetro, que acusou 0,89 ml de álcool por litro de sangue. Ele foi preso por crime de trânsito e apresentado na 1ª Delegacia. Como não foi apresentado condutor habilitado o carro foi conduzido ao pátio do depósito do Detran.