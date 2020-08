Homem é preso usando RG falso para comprar carro

PUBLICIDADE

Um homem de 28 anos foi preso na terça-feira (18) após utilizar um documento de identidade falso na hora de registrar firma em um cartório do Guará para compra de um veículo. Segundo a 4ª Delegacia de Polícia (Guará), que cuida do caso, a servidora que atendeu o suspeito percebeu a fraude e acionou a polícia.

A foto e os dados pessoais que constam no RG eram do autor, mas a impressão digital e o espelho eram de outra pessoa. O fato chamou a atenção da 4ª DP, pois, geralmente, quem usa documento falso quer ocultar a própria identidade. Neste caso, os dados eram do suspeito.

O homem se justificou dizendo que havia perdido o RG original e que, em razão da pandemia de covid-19, a Polícia Civil (PCDF) não estaria emitindo novas carteiras de identidade. No entanto, a informação não procede: as identidades seguem sendo feitas pela corporação.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de uso de documento público falso. Caso condenado, pode pegar de 2 a 6 anos de prisão.

