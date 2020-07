Homem é preso suspeito de esfaquear vítima em Sobradinho

PUBLICIDADE

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de esfaquear e atingir com barras de ferro um outro homem, de 38 anos. O caso aconteceu na QR 04 do bairro Buritizinho, em Sobradinho II.

Segundo a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), o motivo das agressões é uma suposta dívida de R$ 40. Após as agressões, a vítima foi socorrida pela família e levada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

O suspeito do crime foi preso. No momento da prisão, ele estava sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas. Ainda de acordo com a 35ª DP, o homem tem passagens pela polícia por lesão corporal e tráfico de drogas.

O delegado-chefe Laércio Carvalho fala sobre a ação:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE