Homem é preso por roubo de veículo e corrupção de menores

Um homem foi preso nas primeiras horas deste sábado (5) por roubo e corrupção de menores na quadra 201 do Recanto das Emas. Uma equipe da Rotam Alfa 02 do 27º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estava em patrulhamento quando foi informada, via rádio, sobre uma ocorrência de roubo de veículo de um motorista por aplicativo, praticado por dois suspeitos com uma faca.

Os policiais avistaram o veículo parado em um posto de gasolina, foi realizado a abordagem, no veículo estavam cinco ocupantes, identificaram os dois autores do roubo, um maior de 18 anos e um menor, os outros ocupantes eram três adolescentes menores do sexo feminino.

Submetidos a abordagem pessoal e busca veicular, foram encontrados no interior do Fiat, uma faca e alguns pertences da vítima.

O autor do furto maior de 18 anos foi detido e encaminhado a 27ª DP, onde foi autuado por roubo de veículo e corrupção de menores, tinha mandado de prisão em aberto. Os menores foram apreendidos e apresentados na Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), o menor autor do roubo ficou apreendido, as três adolescentes foram liberadas.