Homem é preso por receptação de veículo roubado

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio de policiais da Rotam, prenderam, na noite dessa segunda-feira (30), um homem que dirigia um veículo furtado no SIA. Ele trafegava em alta velocidade no momento em que foi detido pelos militares.

Junto do homem estava um menor de idade. Ele confessou aos policiais que o motorista tinha lhe pedido para assumir a direção do veículo por ser um carro furtado. Os policiais conferiram o número de identificação veicular impresso nos vidros e constataram que o número divergia do vinculado à placa.

O motorista foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia (DP) e responderá por receptação. Já o adolescente foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).