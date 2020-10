Homem é preso por maus-tratos a cachorro no Guará

PUBLICIDADE

Na noite desse sábado (3) a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 34 anos ,a QE 40, conjunto O do Guará II pelo crime de maus-tratos a animais.

De acordo com o solicitante responsável pela denúncia, o homem teria utilizado uma máquina de choque por dez vezes para agredir um cachorro da raça Poodle e, em seguida, teria agredido o dono do animal com socos e chutes.

No local, o suspeito confirmou as agressões e disse que utilizou a máquina porque o cachorro o atacou na rua. Ele foi encontrado com a máscara suja de sangue.

Diante disso, o envolvido foi encaminhado à 1ª DP para o registro da ocorrência em razão da nova Lei Sansão que prevê a aumento da punição para maus-tratos a cães e gatos. Ele já tinha passagem por embriaguez ao volante.