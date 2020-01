Homem é preso por ameaçar convidados de sua festa com arma de fogo

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar foi acionada para atender a um crime de ameaça na Quadra 4 do Taquari, por volta de 23h da noite de sábado (19). No local, populares informaram que estavam em uma festa e que um homem havia expulsado todos de sua casa sob ameaça real com um revólver calibre 38.

Com o indivíduo, foi encontrada a arma com 6 munições intactas, bem como uma espingarda.

Durante a ocorrência, o acusado proferiu injúrias raciais contra seus convidados. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas à 6ª Delegacia de Polícia Civil, no Paranoá. A ocorrência foi atendida pelo GTOP 44 e apoio das demais viaturas do 24º BPM.