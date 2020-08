Homem é preso no DF acusado de prática de diversos crimes sexuais

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio de policiais da 4ª Delegacia de Polícia, deflagraram a operação Rapist, dando cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra Gabriel Alves Pereira dos Santos Bogdezevicius. Ele é investigado por diversos crimes sexuais, entre estupro, estupro de vulnerável, importunação sexual, registro não autorizado de intimidade sexual e divulgação de cenas de sexo, incluindo a participação de menores.

Já foram identificadas, até o momento, 21 vítimas, sendo seis já ouvidas formalmente pela corporação. Aos 21 anos, o homem é de classe média e possui popularidade. Ele atuava com o seguinte modus operandi: após conhecer as vítimas , em sua maioria menores de idade ou jovens entre 18 e 20 anos, o autor passava a cortejá-las e insistia em encontra-las pessoalmente, aparecendo em suas residências sem ser convidado; em seguida o autor insistia em ficar com as vítimas e, em alguns casos, forçava elas a lhe beijarem e, sem autorização delas, passava as mãos em suas partes íntimas (seios, nádegas e vagina).

Conforme relatado, o autor tinha o costume de dar selinhos à força em algumas meninas e morder o pescoço delas, deixando marcas. Prosseguindo no intento criminoso, o autor, quando conseguia ficar com a vítima, insistia em manter relações sexuais com elas, existindo, ao menos um relato, de que ele tenha forçado uma menor de idade, mediante violência, a manter conjunção carnal com ele.

A investigação ainda aponta que o autor gravou em vídeo a relação sexual que manteve com uma vítima, menor de 18 anos, de forma clandestina, ou seja, sem o seu conhecimento e que ele teria divulgado tal vídeo em redes sociais. A suspeita é de que ele teria em seu poder outros vídeos de cunho sexual gravados de forma clandestina de suas parceiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na busca realizada em sua residência os policiais encontraram apenas um vídeo de cunho sexual do autor, mas, aparentemente o mesmo foi gravado com autorização de sua parceira. Não obstante, os policiais encontraram 19 porções de maconha, já fracionadas para difusão ilícita, uma balança de precisão, um papel filme e a quantia de R$ 759.

Na casa, além de Gabriel estava um menor de idade e uma jovem de 18 anos. Foram encontradas provas de que ele e o menor estavam vendendo drogas de forma associada e, diante de tais fatos, foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. O acusado foi autuado na 4ª Delegacia e o menor foi apresentado na DCA.

Pelos crimes previstos na lei de drogas, Gabriel está sujeito a uma pena que pode alcançar os 25 anos de prisão. Já por cada crime sexual, ele pode pegar de 1 a 15 anos, dependendo do fato praticado (importunação sexual, estupro, estupro de vulnerável, divulgação de vídeo, registro não autorizado de cena de sexo, etc.