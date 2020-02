Homem é preso na Feira do Rolo tentando vendar arma roubada de policial

PUBLICIDADE 

Um homem de 23 anos, que tentava vender uma pistola na Feira do Rolo, na CNM 1, em Ceilândia, foi preso por policiais militares, nesta sexta-feira (28).

De acordo com as autoridades, o detido furtou a arma e vários objetos da casa de uma policial civil em Águas Claras, na noite anterior.

O homem foi pego anunciando a venda da arma com tranquilidade. Além da pistola, uma caixa com cem cartuchos de munição, frascos de perfume, fone de ouvido e outros pequenos objetos foram encontrados com o suspeito.

Para tentar despistar os policiais, o detido disse que havia achado os objetos em um terreno abandonado na Colônia Agrícola Águas Claras. Os policiais levaram o homem para a 15ª Delegacia de Polícia. No local, descobriram que a vítima havia registrado a ocorrência de furto na casa dela e que aguardava a perícia.