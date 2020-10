Homem é preso em Minas acusado de estupro de vulnerável da própria filha

PUBLICIDADE

Na tarde desta segunda-feira (12), a PMDF foi acionada para atender uma ocorrência de um suposto estupro de vulnerável no Lago Sul. A equipe foi informada de que uma criança deu entrada em um hospital com lesões características de serem decorrentes de estupro. De acordo com as autoridades, o autor do crime seria o pai da criança, pego pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no aeroporto de Belo Horizonte.

Ao chegar ao local, os policiais militares conversaram com a médica responsável pelo atendimento, que confirmou que tudo indicava que a criança tinha sido vítima de abuso sexual. A mãe da criança, relatou que o pai estava em Brasília a negócios e que aproveitou para ver a filha. Informou que foi ao mercado e deixou a filha com ele.

Ao retornar, o pai solicitou que a mãe desse banho na criança, momento este em que a mãe percebeu que sangue e vermelhidão nas partes íntimas da criança. O pai negou que havia feito algo com a criança. A mãe imediatamente a levou para o hospital e o pai ao Estado de Minas Gerais.

A equipe de policiais militares se deslocou ao aeroporto na tentativa de alcançar o pai, porém, não logrou êxito. Contudo, a PMDF comunicou à PMMG sobre a situação e ao chegar no aeroporto de Minas Gerais, o pai foi localizado pela polícia militar e confessou o fato. A mãe e a criança foram encaminhadas à 1ª DP.

