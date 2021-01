Homem é preso em flagrante roubando comércio na Santa Maria

PUBLICIDADE

Policiais militares do Batalhão Rural prenderam um homem acusado de furto em uma unidade do Subway, na DF – 140 em Santa Maria, no início da madrugada deste sábado (16).

Um funcionário da lanchonete viu, através das câmeras de segurança, que um homem havia arrombado o estabelecimento e estava separando uma grande quantidade de produtos. A Polícia Militar foi acionada e rapidamente uma equipe chegou ao local.

O homem estava no interior do Subway quando percebeu a chegada dos policiais. Ele tentou fugir, mas foi detido. Foram recuperados 82 pacotes de cigarro, três garrafas de whiskies, 21 isqueiros e R$ 650.

O homem possuía várias passagens pela Polícias por furto. Ele também assumiu que foi o autor de outro furto ocorrido no mesmo local meses atrás. A ocorrência foi registrada na 20º Delegacia.