Homem é preso com R$ 150 mil em cocaína

A Polícia Militar apreendeu 3kg de cocaína e prendeu um traficante de drogas na na Quadra 305 de São Sebastião, na noite da última quinta-feira (29).

A PMDF recebeu a denúncia que o suspeito carregava uma sacola com o entorpecente para casa. Os policiais da Rotran do 21ª Batalhão foram até a residência e conversaram com a mãe do denunciado. Ela confirmou que seu filho tinha passagens por tráfico e homicídio.

Nos fundos da residência os policiais encontraram três embalagens de cocaína dentro de uma sacola, cada uma contendo 1 kg da substância.

O suspeito foi encaminhado para a 30ª DP e a mãe dele compareceu na delegacia na condição de testemunha. As equipes de plantão acreditam que o valor estimado de R$ 150 mil. O detido foi autuado por tráfico de drogas.

As informações são da PMDF