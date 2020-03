Homem é preso com arma de fogo em Sobradinho II

PUBLICIDADE 

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas em Sobradinho II. A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) efetuou a prisão na noite de segunda-feira (30), após denúncias de que havia um grupo praticando o crime nas imediações da AR 17.

Durante a abordagem, no entanto, o suspeito preso não portava drogas. Ele estava com um revólver calibre 38 com cinco munições, além de munições para espingarda calibre 20.

Segundo a Polícia Civil, o homem é conhecido na 35ª DP, tendo passagens por envolvimento com drogas, lesão corporal e ameaças. Desta vez, ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o delegado-chefe da delegacia, Laércio Carvalho, a prisão faz parte de ações contra o consumo e tráfico de drogas na região.