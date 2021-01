Homem é preso com arma de fabricação caseira em Sobradinho

PUBLICIDADE

Um jovem, de 19 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na noite dessa quarta-feira (20), na Fercal, em Sobradinho.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) abordou um veículo com três ocupantes. Os militares fizeram uma vistoria no carro e encontraram, dentro de uma mochila, um revólver calibre 22 de fabricação caseira com sete munições. Um dos envolvidos assumiu a posse da arma.

Segundo o suspeito, ele teria adquirido a arma por aproximadamente R$ 800,00 reais, horas antes da abordagem e que utilizaria a arma para segurança pessoal.

Diante disso, o suspeito foi Conduzido à 13ª DP e autuado por porte ilegal de arma de fogo.