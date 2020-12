Homem é preso após violência sexual durante roubo com restrição de liberdade

PUBLICIDADE

Um homem foi preso logo após abandonar o carro da vítima que ele tinha abusado durante um roubo com carcere privado na noite desta sexta-feira (11) em Ceilândia.

Uma mulher saia com seu carro de um comércio na QNM 26 em Ceilândia Norte quando foi surpreendida por um homem que entrou pela porta de traz de seu veículo. Na posse de uma faca apontada para o pescoço da vítima ele passou a determinar o caminho que ela deveria seguir.

Durante o caminho para BR – 070 o homem passou para o banco da frente e começou a procurar por dinheiro, porém, a vítima não tinha dinheiro sendo subtraído um celular. Sempre apontando a faca para o pescoço da mulher, a autor começou a acariciar os seios e a genitália da motorista.

Em determinado momento, a vítima visualizou luzes de rotolight e quando viu uma oportunidade se jogou do carro e pediu socorro para uma equipe do Corpo de Bombeiros que atendia uma ocorrência. Neste momento, o homem pegou a direção do carro e fugiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As características do homem foram passadas via rádio para Polícia Militar que logo encontrou o carro da vítima abandonado. Após patrulhamento nas imediações, um suspeito com as características foi abordado, com ele foi encontrado um celular. No momento da abordagem o celular tocou, quando o policial atendeu, a vítima estava no outro lado da ligação. O homem foi preso e levado à 15º DP, onde foi reconhecido pela vítima. O flagrante foi registrado.

As informações são da PMDF