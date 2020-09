Homem é preso após tentativa de feminicídio e homicídio na 710 norte

PUBLICIDADE

Na noite desse sábado (5) a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 42 anos por tentativa de feminicídio e homicídio na SCRLN 710, na Asa Norte. A corporação foi acionada por meio do 190 e, chegado no local, encontraram duas pessoas esfaqueadas.

As vítimas eram uma mulher de 43 anos e um amigo, de 30. Eles contaram à corporação que a mulher era ex-esposa do acusado e o autor foi até o apartamento deles. Chegando no local, ele encontrou a mulher e o amigo e deferiu os golpes de faca.

A mulher foi atingida com um golpe na cabeça, gerando um ferimento, já o amigo dela foi perfurado na altura do ombro e perdeu muito sangue. Eles foram encaminhados ao Hospital de Base do Distrito Federal pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Fazendo busca nas proximidades, a corporação encontrou o homem. Ele foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia (DP) para o registro da ocorrência. Chegando ao local foi constatado que ele já tinha passagem por violência doméstica contra a vítima.

