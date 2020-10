Homem é preso após tentar matar companheira

PUBLICIDADE

Um homem de 31 anos foi preso após tentar matar a companheira na última sexta-feira (2), na região de Brazlândia.

De acordo com a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), que cuidou do caso, o fato ocorreu após o casal deixar a residência de uma amiga. Na volta, eles discutiram no meio da rua, e o suspeito tentou enforcar a vítima.

Já em casa, o homem adentrou a residência, enquanto a mulher chorava no meio-fio, com medo e apavorada. Neste momento, o suspeito teria pego uma faca e corrido em direção a companheira, dizendo que iria matá-la.

Uma pessoa que passava pela rua viu toda a cena e levou a mulher até a 18ª DP, impedindo, talvez, um feminicídio.

Após tomar conhecimento do caso, policiais saíram em busca do suspeito e o prenderam. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio, cuja pena é de 12 a 30 anos de reclusão.