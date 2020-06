Homem é preso após roubo em posto de gasolina em Sobradinho II

PUBLICIDADE

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (10), após assaltar um posto de gasolina localizado na AR-13 de Sobradinho ll. O detido fazia parte de um trio, do qual dois estão foragidos.

A 35ª PCDF atendeu a ocorrência. Após o roubo, as autoridades iniciaram as diligências na Vila Rabelo em Sobradinho ll, onde foi encontrado o autor do roubo, um homem de 20 anos.

Interrogado, o assaltante admitiu ter participado do roubo. De acordo com ele, uma mulher foi rendida e obrigada a chamar um veículo de aplicativo o qual fora obrigado a levar o grupo criminoso ao posto do ocorrido. O criminoso afirmou ter usado parte do dinheiro roubado para comprar drogas.

O preso já respondeu por dez outros processos, por roubos e tráfico. Recentemente fora preso por ter assaltado uma residência. Há 3 dias o criminoso fora posto em liberdade devido a pandemia de coronavírus e logo voltou a roubar.

Com informações da PCDF