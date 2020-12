Homem é preso após manter esposa e filhos como reféns em Taguatinga Norte

PUBLICIDADE

Um homem manteve a esposa e os dois filhos, um menino de três anos e outro de nove meses, como reféns em Taguatinga Norte. O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira (25) e as negociações foram realizadas com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Os bombeiros foram acionados às 20h22. A equipe se dirigiu até a QI 24 Lote 14, em Taguatinga Norte, onde realizaram o primeiro contato com o suspeito, que portava uma faca e mantinha a esposa e os filhos como reféns, em um residencial. Dois bombeiros iniciaram as negociações, com o apoio da PMDF, e conseguiram convencer o homem a libertar as vítimas.

Posteriormente, o suspeito se trancou em um dos cômodos do apartamento, ainda portando a arma branca. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e iniciou a Operação Gerente, com os negociadores da PMDF assumindo a cena.

Após alguns minutos, o homem se entregou e foi conduzido pela PMDF à 12ªDP para registro de ocorrência.