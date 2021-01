Homem é preso após golpear dona de lava jato com 11 facadas

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta sexta-feira (29), um homem, 22 anos, que teria golpeado uma mulher 11 vezes com uma faca. De acordo com as informações, o suspeito é lavador de carros e teria esfaqueado a dona do lava jato em que ele trabalhava. O crime aconteceu na QN 1, no Riacho Fundo I.

O Corpo de Bombeiros socorreu a mulher, 53 anos, e levou a vítima para o Hospital de Base. De acordo com informações, o estado de saúde dela é estável.

Testemunhas relataram que escutaram o momento em que a mulher despediu o funcionário. Não contente com situação, o homem começou a golpeá-la com uma faca artesanal. Outro empregado do estabelecimento tentou impedir os ataques, mas o agressor foi rápido e fugiu com a faca na mão.

Durante uma patrulha pela região, uma equipe do 28º Batalhão avistou o rapaz correndo com sangue nas mãos e nos braços. Ao se aproximar, os militares ouviram o homem confessar que teria matado uma mulher depois de uma briga.

O lavador de carros foi levado para a 29ª Delegacia de Polícia e vai responder por tentativa de homicídio.