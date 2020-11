Homem é preso após furtar fiação de igreja, na 504 Sul

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

[email protected]

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou, nesta quarta-feira (19), que prendeu o homem suspeito de furtar fios de cobre de uma igreja na 504 Sul, na noite dessa quarta-feira (18).

Uma mulher disse aos policiais que viu um homem puxando os fios e equipamentos de cobre após quebrar a grade da igreja. As características do suspeito foram repassadas aos agentes.

O suspeito com as características informadas foi encontrado na 903 Sul com os fios furtados e conduzido para a 1ª DP. Ele foi autuado por furto qualificado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PMDF lembrou que o detido também é suspeito de furtar a fiação da igreja Nossa Senhora de Fátima da 307/308 Sul.