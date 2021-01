Homem é preso após esfaquear vítima na Praça do Relógio

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

Um homem, 33 anos, foi preso por lesão corporal, na manhã deste domingo (31), após lesionar a vítima com um facão, na Praça do Relógio, no Centro de Taguatinga.

Os policiais motociclistas do 2º BPM faziam patrulhamento da região quando se depararam com o flagrante e foram até o local, onde encontraram o agressor correndo com um facão na mão.

A vítima de 25 anos contou que discutiu com o agressor e foi ferida com três golpes de facão, na cabeça, ombro e mão. Ela foi socorrida pelos Bombeiros no local e em seguida encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O autor do crime foi preso e encaminhado para a 12ª DP, local em que foi feito o registro do flagrante. Ele já tinha outras três passagens por crimes diversos.