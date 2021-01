Homem é preso após dar tiros no Recanto das Emas

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde do último sábado (30) um homem suspeito de realizar disparos com um revólver calibre 32, na quadra 111 do Recanto das Emas.

A abordagem do homem detido aconteceu após os militares do Grupo Tático Operacional do 27 Batalhão (Gtop 47) receberem a informação de que tinha dois homens próximos ao Centro de Ensino Médio, sendo que um deles portava uma arma de fogo.

Ao chegar perto do lugar indicado, os militares escutaram dois disparos de arma de fogo e, logo em seguida, encontraram o suspeito com a arma. O revólver estava com duas munições intactas e duas deflagradas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O suspeito foi preso e encaminhado para a 27ª Delegacia.