Homem é preso após atirar contra a companheira. Veja vídeo da prisão

Um homem de 34 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (27) após atirar contra a companheira, de 28 anos, na quadra 113 do Recanto das Emas.

A Polícia Militar (PMDF) foi ao local e encontrou a mulher. Ela relatou que o suspeito a xingou, atirou em sua direção e fugiu em um carro. O disparo não a atingiu.

A vítima disse ainda que o homem teria ido se esconder em Samambaia. Os militares, então, se dirigiram à região e encontraram o suspeito na quadra 202. Veja o momento da abordagem:

Os policiais encontraram o revólver usado no crime no banco do passageiro do carro do suspeito. A arma e o homem foram levados para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).