Homem é preso após assassinar mulher em Abadiânia

Nesta terça-feira (17) foi preso, em flagrante, o acusado de matar e esconder o corpo de uma mulher em Abadiânia (GO), no Entorno do DF. A prisão foi feita pela Polícia Civil de Goiás (PCG). O suspeito assumiu o crime de latrocínio e disse que precisava do dinheiro para pagar uma dívida feita com traficantes da região;

O desaparecimento foi registrado no domingo (15) e o corpo foi encontrado na segunda (16), pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMG) com o auxílio de cães farejadores. O corpo estava enterrado em uma vala e coberto com pedras. Os policiais afirmam que o crime aconteceu na última terça-feira (10).

O homem afirmou, durante depoimento, que a matou após ela ter resistido ao assalto. Ela foi enforcada com uma camiseta. O homem foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e a prisão preventiva foi decretada.