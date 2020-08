Homem é preso após aplicar golpe em mais de 30 mulheres

PUBLICIDADE

Um homem, foragido da justiça. foi preso, em Iporá, região oeste de Goiás na última segunda-feira (17), acusado de fazer um golpe em mais de 30 mulheres no Distrito Federal e em Goiás. Raimundo Nonato Silvério, 47 anos, causou um prejuízo de R$ 1 milhão às vítimas de acordo com a Polícia Militar.

“Ele se aproximava das mulheres nas redes sociais, ganhava a confiança delas e dava o golpe, se aproveitava para furtar pertences e realizar empréstimo no nome delas. Depois disso, ele sumia levando tudo. Ele disse a uma das mulheres que era advogado de uma multinacional”, disse o tenente da PM Ariel Anselmo de Oliveira.

De acordo com a PM, ele foi encontrado após informações de que um homem com atitudes suspeitas estava em uma residência no bairro Jardim Arco Íris, em Iporá. Um carro também foi apreendido, pois, de acordo com a corporação, pode ser de uma das mulheres lesadas por Raimundo.

“Esse cidadão, ‘Don Juan’, foi abordado em uma casa onde acontecia um churrasco. Ao chegar ao local, após abordagem, descobrimos que Raimundo tinha mandados de prisão em aberto por estelionato no Distrito Federal e em Goiás. Ele esteve em Goiânia para conhecer uma mulher, com quem teria iniciado um relacionamento pela internet”, disse o tenente.

Raimundo foi levado para o Presídio de Iporá. A Polícia Civil de Goiás informou que ele tem passagens por estelionato, embriaguez no volante, desobediência e desacato. Os inquéritos instaurados para investigar as denúncias já foram concluídos.