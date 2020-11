Homem é preso após ameaçar a própria mãe com uma faca

PUBLICIDADE

Os policiais do 35º Departamento de Polícia prenderam em flagrante, na noite desta segunda-feira (16), um homem de 25 anos que ameçou a própria mãe, 44 anos. O caso aconteceu na casa da mulher, no condomínio Buritis, em Sobradinho 2.

De acordo com as informações divugadas, o rapaz ameaçou a mulher, pois ela tinha questionado ele a respeito de atrasos no pagamento da conta de luz e sobre barulhos excessivos comtidos pelo homem. A partir disso, o suspeito começou a ameaçar a própria mãe com uma faca em punho.

A mulher deixou o local, ao ser expulsa do local e ameaçada mais uma vez. A vítima acionou os agentes da 35a delegacia, os quais foram até o local e encontraram o autor, a faca e o amolador utilizados para ameaçar a mulher.

Ele foi preso em flagrante sob acusação do crimes de injúria e ameaça, em situação de violência doméstica e familiar. Além disso, foi encaminhadoà carceragem da DCCP. A finaça para este caso foi estipulada em 1.000,00. Entretanto, não foi paga.