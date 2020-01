Homem é morto a tijoladas em Águas Claras; menina alega tentativa de estupro

PUBLICIDADE 

Um homem de 52 anos foi morto na noite de terça-feira (28), na Área de Desenvolvimento Econômico 4 (ADE 4) de Águas Claras. O mecânico Antonio Soares da Silva foi vítima de tijoladas e não resistiu aos ferimentos.

Uma adolescente de 13 anos é tratada como a suposta autora do ato infracional. A jovem disse à Polícia Militar (PMDF) que agrediu o homem para se defender de uma tentativa de estupro. Ela detalhou que estava andando na rua com a irmã, quando Antonio teria assoviado, mostrado o pênis, corrido atrás delas e tentado agredi-la.

Após o ocorrido, a adolescente teria dado um golpe conhecido como “gravata” em Antonio e o derrubado. Em seguida, ela teria dado chutes e tijoladas na cabeça do mecânico.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local e constatou a morte do homem. A cena do crime foi periciada. O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente 2.