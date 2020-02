Homem é morto a golpes de marreta na Fercal; suspeitos são presos

PUBLICIDADE 

Um homem foi morto a golpes de marreta no bairro Bananal, na Fercal, na madrugada de domingo (2). Os dois suspeitos, que são tio e sobrinho, foram presos.

Os dois suspeitos e a vítima estavam juntos na noite de sábado, bebendo, quando deram início a uma discussão. O entrave evoluiu para vias de fato, e tio e sobrinho agrediram o outro homem a marretadas.

Andreasmo Rapozo Pires não resistiu aos golpes e morreu no local. Os dois suspeitos colocaram o corpo no porta-malas do carro da companheira de Andreasmo e abandonaram o veículo nas proximidades de uma empresa, ainda na Fercal.

Após diligências, a Polícia Civil (PCDF) prendeu os dois suspeitos, que confessaram o crime. Um dos dois é cunhado da vítima.

Os suspeitos responderão por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por não impossibilitarem a defesa da vítima. A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) investiga o caso.