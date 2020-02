Homem é internado no Hospital de Formosa com suspeita de coronavírus

PUBLICIDADE 

Pedro Marra e Vanessa Lippelt

Um homem está internado no Hospital Municipal de Formosa (HMF) com suspeita de ter contraído com o novo coronavírus. Por volta de 10h, o lutador de kickboxing, Guilherme Pereira Júlio, 35 anos, deu entrada na unidade com febre e desconforto respiratório.

Ele chegou de viagem de um campeonato na Croácia. Na volta ao Brasil, o atleta passou por um aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, onde os profissionais do hospital suspeitam que ele contraiu a doença.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Formosa, foi feita uma limpeza geral em todo o hospital. “Todas as pessoas que procuram atendimento no Hospital de Formosa, estão sendo atendimentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade”, informa a pasta.

Às 21h, uma ambulância irá levar o lutador rumo ao Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia (HDT), em Goiânia. Guilherme está internado em uma área de internação criada de última hora. “Ele está nessa área para não ter contato com outros pacientes. Inclusive, tem outros leitos que foram designados para isso também”, acrescenta a assessoria.

Em nota de esclarecimento, a Prefeitura de Formosa, através do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, confirma que o homem de 35 anos esteve recentemente fora do país, especificamente na Croácia e teve escalas em Frankfurt na Alemanha, se enquadra na definição de quadro suspeito para o novo coronavírus (Covid-19), apresentando todos os sintomas do vírus desde o dia 18 de fevereiro e por ter histórico de viagem no exterior.

“É importante dizer que é um caso suspeito e por isso estamos cumprindo todos os protocolos estabelecidos para o Estado de Goiás, encaminhando o paciente para o HDT- Hospital de Doenças Tropicais (Goiânia), no qual toda a equipe foi preparada para recebê-lo e realizar todos os exames necessários para confirmação ou não a suspeita da doença. O paciente encontra-se estável, assintomático e não apresenta nenhuma complicação”, informa a assessoria da Prefeitura.