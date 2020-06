Homem é detido por tráfico após denúncia de populares

PUBLICIDADE

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas em Ceilândia, por volta das 17h30 desta sexta-feira (12). O homem foi abordado enquanto conduzia um carro com sintomas de embriaguez na QNM 20.

Uma testemunha afirmou aos policiais de área que o motorista era traficante na região. Uma equipe do Gtop 30 foi até a casa do suspeito e localizou três porções grandes de maconha e uma balança de precisão dentro do quarto do homem.

O detido foi encaminhado para a delegacia da área, onde foi registrado o flagrante.

Com informações da PMDF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE