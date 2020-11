Homem é baleado por policiais após jogar veículo na direção dos agentes

PUBLICIDADE

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi baleado por policiais civis em um supermercado na 408 Norte, na noite de quarta-feira (25). O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

Os policiais monitoraram o carro usado pelo suspeito e fizeram abordagem. Os agentes alegam que o homem jogou o veículo para cima deles, e que, por isso, foi necessário atirar na direção dos pneus. No entanto, um dos disparos acertou de raspão um dos pés do autuado.

Embora os tiros tenham sido direcionados aos pneus, como afirma a Polícia Civil (PCDF), foi possível ver marcas de disparos na porta do motorista. O vidro também foi atingido, deixando estilhaços pelo chão.

O supermercado estava movimentado durante a ação policial, e os disparos chegaram a assustar clientes.

No carro, foram encontradas porções de maconha, haxixe e cocaína. Elas estavam etiquetadas com o nome dos futuros compradores, afirmam os policiais. Também havia dinheiro em espécie no veículo.

O homem cumpria pena em regime domiciliar e tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e furto.