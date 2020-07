Homem é atropelado por motocicleta e resgatado por helicóptero da CBMDF

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou um homem na tarde dessa quarta-feira (1º) que havia sido atropelado por uma motocicleta na DF 150, no acesso ao Balão do Colorado, no sentido Plano Piloto.

A motocicleta envolvida foi a Honda CG 160 Titan de cor preta, que era conduzida pelo senhor Amir Wellerson da Silva Gonsalves, 24 anos, que sofreu pequenas escoriações e não precisou ser levado ao hospital.





A vítima foi o senhor Francisco Estevão de Moraes, 67 anos, que apresentava fratura exposta na perna esquerda, contusão no crânio, dificuldade respiratória, baixo nível de consciência.

A primeira equipe do CBMDF que chegou ao local, vendo a gravidade do caso, acionou de imediato o Socorro Aéreo, que pousou na pista próximo ao local do acidente. A equipe do Resgate 03, que era chefiada pelo médico da corporação, tratou o paciente ainda na cena e o transportou ao IHBDF, inconsciente e instável.

Durante o atendimento a via permaneceu interditada e aos cuidados da PMDF. A Polícia Civil foi acionada.

As informações são da CBMDF