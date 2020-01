Homem é atropelado na W3 Norte e não resiste aos ferimentos

PUBLICIDADE 

Na noite deste sábado (4), por volta de 21h30, um homem morreu após ser atropelado na W3 Norte, na altura da 714. De identidade desconhecida, o homem aparentava ter 50 anos e não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito constatado ainda no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e mobilizou 12 militares em três viaturas.

A vítima foi atropelada por um Fiat Palio, conduzido por um jovem que não teve ferimentos e ficou no local até o fim do atendimento, visivelmente abalado. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não constatou presença de álcool no organismo. A via ficou parcialmente interditada.