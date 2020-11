Homem é atropelado na via Estrutural; estado dele é grave

PUBLICIDADE

Um homem de aproximadamente 30 anos foi atropelado por um carro na via Estrutural na manhã desta quarta-feira (4). O acidente ocorreu no trecho entre a Cidade do Automóvel e o viaduto Ayrton Senna.

A vítima, que aparenta viver em situação de rua, teve traumatismo craniano encefálico e escoriações pelo corpo. Ele estava instável e inconsciente. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) o transportou ao Hospital de Base.

O carro envolvido no acidente é um Honda Fit de cor amarela. O motorista, de 48 anos, não se feriu.

Durante o atendimento à vítima, a pista norte teve de ser interditada, o que causou impacto no trânsito. Após o socorro dos bombeiros, a Polícia Militar (PMDF) assumiu a ocorrência.