Homem é atropelado na saída do Buraco do Tatu

Um homem foi atropelado por um carro de passeio, na noite dessa sexta-feira (23), na saída do Buraco do Tatu na Rodoviária do Plano Piloto. Ele tinha aproximadamente 50 anos e foi transportado ao hospital em estado grave.

O condutor do veículo, Milton Martins de Lima Neto, 23 anos, não ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, a vítima apresentava Traumatismo Crânio Ecefálico (TCE) grave, fraturas nos braços e escoriações pelo corpo. O veículo atropelador assim como seu condutor permaneceram na cena até a chegada da PMDF.

Os bombeiros informaram que não foi possível identificar a vítima.