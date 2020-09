Homem é atingido por três tiros na Vila Planalto

PUBLICIDADE

Um homem foi atingido, na tarde desta terça-feira (15), por três disparos de arma de fogo na Rua dos Operários, na Vila Planalto. Segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem de idade não identificada foi atendido e levado, em estado grave, para o Hospital de Base.

A informação inicial é de que o crime pode ter sido motivado por um possível acerto de contas mas, até o momento, não foi confirmado. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está nas ruas procurando pelo suspeito. Segundo a corporação, o homem tinha diversas passagens.

O homem foi atingido no tórax e está em estado grave. Ele foi levado pela corporação e transferido diretamente para a sala vermelha para receber os cuidados necessários. Os três tiros atingiram o tórax. De acordo com os bombeiros, o estado de saúde do homem é grave. Ele foi transferido para a sala vermelha do Hospital de Base.