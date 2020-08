Homem doa 30 cestas básicas para vítimas de estelionato referente ao auxílio emergencial

PUBLICIDADE

Por volta das 18hrs desta quinta-feira (13), a 19ª Delegacia de Polícia começou a entregar 30 cestas básicas doadas por um homem para vítimas de estelionato referente ao auxílio emergencial do governo federal.

O homem que mora no Guará se sensibilizou com a situação e se ofereceu ajuda as pessoas. A DP fez uma seleção de vítimas de estelionato do auxílio emergencial e às 18hrs de hoje começaram as entregas