Homem degola companheira e permanece deitado na cena do crime

Um homem de 34 anos assassinou a companheira dentro de casa, na chácara 101 do Setor Habitacional Sol Nascente, na madrugada desta quinta-feira (20).

A Polícia Militar (PMDF) foi ao local e encontrou a vítima já sem vida. Identificada como Sônia Miranda Luz, 35 anos, ela estava em um sofá, com o pescoço degolado, na sala de casa. O autor do crime, Izidio Santos, permaneceu deitado em outro sofá.

O homem estava com ferimentos no pescoço, no tórax e no abdômen. Ele teria tentado tirar a própria vida após matar a companheira, conforme informaram familiares.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionados. O homem foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

