Homem armado é preso no Recanto das Emas

Na noite deste domingo (12), policiais militares da Rotam prenderam um homem que estava portando um revólver nas ruas do Recanto das Emas.

Os policias receberam informação que um homem estava armado no conjunto 9 da quadra 805 da cidade.

No local, os militares viram um homem com as características passadas e realizaram a abordagem. Na busca pessoal, seis munições calibre 38 foram encontradas em seu bolso. Já em uma mochila que estava ao seu lado foi encontrado um revólver e mais oito munições calibre 38.

O abordado foi preso e encaminhado à delegacia para registro.